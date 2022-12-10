Грузия упростит торговлю с ОАЭ

10 дек. 14:28

Как сообщили в правительстве Грузии, на днях в Дубае прошел второй раунд переговоров между Тбилиси и Абу-Даби по либерализации торговли. Переговоры нацелены на подписание соглашения о всестороннем экономическом сотрудничестве в начале следующего года.

На встрече стороны обсуждали упрощение торговли как товарами, так и услугами, а также облегчение таможенных процедур, согласование законодательств в области прав интеллектуальной собственности и помощь в развитии малого и среднего бизнеса.

По данным правительства Грузии, на переговорах был достигнут значительный прогресс с точки зрения подготовки текста соглашения.

Третий раунд переговоров пройдет в марте следующего года в Грузии.