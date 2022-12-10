Россия сделает все для подписания мирного договора Азербайджана и Армении

10 дек. 14:13

Россия окажет Азербайджану и Армении всю помощь в подготовке мирного договора и делимитации границы, какая только потребуется. Об этом сегодня в интервью ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, говоря о российском подходе к армяно-азербайджанскому урегулированию.

"Готовы и далее оказывать всяческое содействие делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, в том числе через организацию соответствующих трехсторонних встреч на высоком уровне на территории России. Эти крайне чувствительные для обеих сторон процессы требуют поиска взаимоприемлемых и долгосрочных решений", - сообщил Денис Гончар.

Дипломат не стал вдаваться в детали, пояснив, что их разглашение "не всегда идет на пользу делу", но отметил, что ведется, в частности, подготовка контактов представителей общественности и экспертных кругов Азербайджана и Армении. "Это важное направление совместных усилий призвано способствовать формированию атмосферы доверия в отношениях между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Пользу способен принести и трехсторонний межпарламентский диалог. "О сроках проведения соответствующих встреч будет объявлено в свое время", - пообещал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ, добавив, что основой урегулирования остаются ранее согласованные трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении.

Денис Гончар подчеркнул, что Заявления от 9-10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года составляют дорожную карту комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений. В рамках трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров ведется работа по разблокированию коммуникаций. Так, на 11-м заседании 6 декабря "предметно обсуждались вопросы строительства железной дороги, развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между тремя странами и в регионе". При этом представители Баку и Еревана "отметили позитивную роль России в усилиях по разблокированию транспортных коммуникаций".

Также дипломат сообщил, что Россия и Азербайджан предметно и уважительно обсуждают вопросы, связанные с предвзятой подачей информации в СМИ. Он уточнил, что эта проблема была одной из тем недавних переговоров глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. "Готовы и далее искать и находить взаимоприемлемые развязки даже по самым непростым вопросам", - заключил Денис Гончар.