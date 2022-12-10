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Дагестан потратил 100 млн рублей на газопровод в поселке Сулак

Дагестан потратил 100 млн рублей на газопровод в поселке Сулак

Как сообщили сегодня в Минэнерго Дагестана, в этом году в Новолакском районе и поселке Сулак был построен новый газопровод. Трубопровод был уложен по республиканской инвестиционной программе.

"Для газоснабжения жителей Новолакского района (Новостроя) и поселка Сулак в текущем году построен дополнительный газопровод за 100 млн рублей", - сказано в сообщении дагестанского Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что новый трубопровод снимет нагрузку с газовых сетей и увеличит безопасность газоснабжения, когда будет запущен в эксплуатацию в середине декабря.

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