Зураб Абашидзе: об авиасообщении России с Грузией речи нет

10 дек. 13:43

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по контактам с Россией Зураб Абашидзе сообщил сегодня, что переговоры Тбилиси и Москвы по восстановлению авиасообщения не ведутся.

"Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит", - рассказал он, отвечая на интервью ТАСС директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дениса Гончара, в котором тот допустил возобновление авиасообщения России с Грузией.

Также Абашидзе прокомментировал упомянутое Гончаром возможное упрощение визового режима для грузинских граждан. "Нам известно, что в Москве рассматривают вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе Грузии. В этой связи напомню, что Грузия еще в 2011 году отменила визовые требования для граждан России и этот режим сохраняется по сей день", - сказал грузинский дипломат.