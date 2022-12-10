Миллер рассказал о переговорах с Эрдоганом

10 дек. 13:29

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал сегодня об итогах его визита в Турцию, где он проводил переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Минэнерго Фатихом Донмезом.

"Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Алексей Миллер сказал: "Конечно же, это газовый хаб"", - приводит слова Миллера пресс-служба "Газпрома".

В "Газпроме" не уточнили, на какой стадии сейчас находятся переговоры по созданию в Турции хаба для российского газа.

Напомним, что инициативу о создании газового хаба в Турции выдвинул президент России Владимир Путин. Он пояснил, что в Турцию может быть построен еще один трубопровод, чтобы Анкара могла затем распределять российский газ по другим государствам, в первую очередь экспортировать его в Европу.