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Азербайджан усиливает контроль над активностью армянских боевиков в Карабахе

Азербайджан усиливает контроль над активностью армянских боевиков в Карабахе

Как сообщили сегодня в Минобороны Азербайджана, министр Закир Гасанов поручил усилить наблюдение и контроль над активностью армянских незаконных вооруженных формирований в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахского экономическом районе АР.

Поручение было дано на заседании коллегии Минобороны по итогам 2022 года. В ходе заседания был дан анализ оперативной обстановки как в зоне временного размещения российских миротворцев, так и на приграничных землях Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

Также коллегия Минобороны подвела итоги азербайджано-турецких учений, в том числе учений "Братский кулак" в Баку, Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах Азербайджана.

Закир Гасанов озвучил коллегии ведомства задачи, поставленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, включая повышение уровня профессионализма личного состава и уровня боеготовности войск, продолжение боевой подготовки, увеличение интенсивности учений и полевых занятий.

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