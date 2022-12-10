Россия расширит "Верхний Ларс"

10 дек. 12:56

Пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией будет расширен еще больше, заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"С грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с нашей – расширяется пункт пропуска "Верхний Ларс"", - отметил он.

"Профильные службы координируют свои действия с тем, чтобы не допустить снижения пропускной способности этой транспортной артерии", - сообщил Денис Гончар.

Дипломат подчеркнул, что контакты Григория Карасина и Зураба Абашидзе остаются важным форматом российско-грузинского взаимодействия, в рамках которого одно из центральных мест занимает обсуждение транспортных связей. "Это касается, в частности, бесперебойного функционирования единственной действующей автомобильной дороги между нашими странами", - указал дипломат.