Тойво Клаар: ЕС работает над укреплением доверия между Арменией и Азербайджаном

10 дек. 12:40

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил сегодня, что Брюссель активно работает над формированием доверия между Арменией и Азербайджаном.

Заявление было сделано на панельной дискуссии Всемирного форума TRT в Стамбуле.

Клаар прежде всего сообщил о "тесном сотрудничестве" Евросоюза с Арменией и Азербайджана с целью "достижения стабильного мира в регионе".

При этом он констатировал, что после завершения Карабахской войны, несмотря на то, что прекращение конфликта дало шанс на нормализацию отношений, доверия между Арменией и Азербайджаном нет.

"Для формирования доверия необходимо время. Считаю, что ЕС широко и активно работает над укреплением доверия между сторонами", - сказал европейский дипломат.