Казахстан вновь запретил вывоз дерева

10 дек. 12:24

Как сообщили сегодня в Мининдустрии Казахстана, правительство с 9 декабря еще на полгода запретило вывоз из страны некоторых видов лесоматериалов. Приказ с запретом подписал глава ведомства Каирбек Ускенбаев.

"Запрет введен в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории Республики Казахстан", - сказано в пресс-релизе Мининдустрии.

"Приказ действует шесть месяцев и предусматривает запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407), за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные"", - уточнили в министерстве.

Напомним, что Казахстан запрещает вывозить из страны лесоматериалы с 7 декабря прошлого года.