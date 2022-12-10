Азербайджан приступил к мониторингу месторождений в зоне размещения РМК

10 дек. 12:08

Сегодня в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана начался мониторинг азербайджанский месторождений на предмет их незаконной разработки гражданами Армении и иностранным компаниями.

Мониторинг проводят эксперты Минэкологии Азербайджана, Госслужбы по вопросам имущества при Минэкономики Азербайджана и ЗАО AzerGold – в соответствии с решениями, принятыми на переговорах с командованием РМК 3 и 7 декабря.

Также азербайджанские специалисты оценят экологический урон, нанесенный незаконной добычей полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе.

В первую очередь будут проинспектированы Гызылбулагское золоторудное месторождение и Демирлинское медно-молибденовое месторождение.