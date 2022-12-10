В Узбекистане ждут начала сходов лавин

10 дек. 11:52

Как предупредили сегодня в Узгидромете, сразу в семи областях Узбекистана растет лавинная опасность и вероятны сходы лавин.

В Ташкентской области лавины могут сойти в Ахангаранском и Бостанлыкском районах и на урочище Чимган Чаткальской горной системы.

В Самаркандской области лавин стоит опасаться в Булунгурском, Кушрабадском, Нурабадском, Самаркандском и Ургутском районах.

В Джизакской области выросла лавиноопасность в Бахмальском и Зааминском районах, а в Наманганской области – в Папском районе.

Как пишет Спутник-Узбекистан, кроме того лавины способны сойти в Кашкадарьинской области (Дехканабадский, Камашинский, Китабский и Шахрисабзкий районы), Сурхандарьинской области (Байзунский, Кумкурганский, Сариасийский и Узунский районы) и Ферганской области (Сохский и Ферганский районы).