В Зангилан прибыли 150 иностранных дипломатов

10 дек. 11:36

Иностранные дипломаты, аккредитованные в Азербайджане, в том числе послы и военные атташе, совершают сегодня визит в Зангиланский районе республики. В визите участвуют порядка 70 посольств и более 10 международных организаций, имеющих представительства в Баку и Анкаре.

Всего в Зангиланский район Азербайджана утром субботу прибыли около 150 человек. Дипломаты совершили перелет из Баку в Зангилан и приземлились в недавно открытом Зангиланском аэропорту.

Для участников визита, прибывших из Турции, в аэропорту были оформлены электронные визы через систему ASAN Visa.

В программу визита входит посещение освобожденных от армянской оккупации городов Зангилан и Губадлы, ознакомление с работами по их реконструкции и реализацией других проектов возрождения Восточного Зангезура.