Россия готова открыть авиасообщение с Грузией

10 дек. 11:20

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар сообщил в интервью ТАСС о готовности России возобновить авиасообщение с Грузией и упростить выдачу виз грузинским гражданам.

"Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок – условия в Тбилиси хорошо известны – не исключаем принятия решений на этот счет", - отметил он.

Денис Гончар обратил внимание, что двузначный прогноз экономического роста Грузии в 2022 годы был обеспечен "в значительной степени благодаря впечатляющим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией".