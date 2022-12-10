МИД РФ: США и ЕС хотят выдавить Россию из Южного Кавказа

10 дек. 11:04

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар в интервью ТАСС рассказал о глобальном плане США и Евросоюза по выдавливанию Москвы из региона Южного Кавказа.

"Продолжаем фиксировать их настойчивое стремление вклиниться в наши трехсторонние с Азербайджаном и Арменией форматы. И сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Денис Гончар, обратив внимание, что Вашингтон и Брюссель никогда не упоминает Москву в позитивном ключе и не признает решающее значение трехсторонних документов для армяно-азербайджанского урегулирования.

Одним из таких шагов по выдавливанию России из региона безусловно является появление в Армении миссии наблюдателей ЕС, еще одним – "попытка организовать направление в регион миссии ОБСЕ в обход правила консенсуса". Денис Гончар обратил внимание, что масштабные бои на границе Азербайджана и Армении 13-14 сентября были остановлены при посредничестве российских миротворцев, а не при участии каких-либо западных сил.

"По просьбе армянской стороны по линии ОДКБ также был оперативно сделаны шаги, включая созыв внеочередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, направление генерального секретаря организации и начальника Объединенного штаба для оценки ситуации на месте, проработку отправки в приграничные районы Армении мониторинговой миссии ОДКБ. Ситуация в приграничье предметно обсуждалась на ежегодном заседании СКБ ОДКБ в Ереване 23 ноября", - напомнил дипломат.

"Большинство стран-членов ОДКБ видит долгосрочное урегулирование пограничных проблем между Баку и Ереваном через реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая запуск практической и ритмичной работы комиссии по делимитации границы", - обратил внимание Денис Гончар.

Также он сообщил о готовности России к проведению второго заседания платформы "3+3" по региональному сотрудничеству. "В настоящее время продолжается проработка организационных модальностей проведения второго заседания "3+3". Рассчитываем, что оно состоится в ближайшие месяцы. Судя по настрою всех участников, приглашение на него может быть направлено и Грузии", - отметил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ.

Денис Гончар подчеркнул, что платформа "3+3" является востребованным форматом для расширения взаимовыгодных контактов между всеми странами региона. "Большой интерес представляют перспективы совместной проектной деятельности в модернизации инфраструктуры не только в сфере транспорта, но и энергетики. Такое сотрудничество будет способствовать укреплению доверия в регионе через налаживание всесторонних региональных связей, станет одной из опор в поддержке процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации", - заключил он.