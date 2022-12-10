Армения закрывает часть межгосударственной трассы M2

10 дек. 10:48

Как сообщили в фонде "Дорожный департамент", в Армении будет временно, в течение нескольких периодов, закрыт участок межгосударственной трассы M2, по маршруту Татев-Агвани. Дорога закрывается на ремонт.

В это время легковым автомобилям придется объезжать закрытый участок по трансе Нораван-Лчен-Татев, пишет Спутник-Армения.

В МЧС Армении рассказали о закрытии дорог, ведущих от метеостанции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари, из-за гололеда. В целом по армянским дорогам в виду различных погодных осложнений рекомендовано ездить только на зимней резине.