Сердар Бердымухамедов: союзники Туркменистана – это Россия, США и Китай

10 дек. 10:32

Газета "Нейтральный Туркменистан" опубликовала сегодня выступление президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на расширенном заседании правительства. В своей речи он перечислил союзников страны, которыми оказались крупнейшие мировые державы.

"Наши взаимоотношения с Российской Федерацией носят стратегический характер. В ходе состоявшегося в июне текущего года моего официального визита в эту страну удалось достичь договоренностей о значительном наращивании партнерства по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансово-банковской системы, образования, культуры и медицины", - прежде всего сказал президент Туркменистана.

Вторым после России союзником Туркменистана Бердымухамедов назвал США. "Мы должны принять необходимые меры для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства с США в области политики, безопасности, торгово-экономической сферы, культуры и образования, здравоохранения и спорта", - призвал он.

Третий союзник страны – это Китай. "За годы независимости в результате реализации конкретных проектов туркмено-китайские отношения вышли на высокий уровень. Такая же динамика присуща и политическим связям", - констатировал Сердар Бердымухамедов.

Кроме того, президент Туркменистана подчеркнул приоритетность для государства развитие отношений с соседями по Центральной Азии – Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, а также с Ираном и Афганистаном.

Не обошел он вниманием и другие страны постсоветского пространства. "Стабильны наши отношения с Беларусью, Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Грузией. Придавая значение взаимодействию с этими государствами, мы стремимся к обогащению сотрудничества новым содержанием. Мы и впредь должны принимать необходимые меры для расширения и углубления взаимодействия с этими странами", - туркменский лидер.

Сердар Бердымухамедов отметил и значимость отношений с Турцией. "Наше стратегическое двустороннее партнерство мы будем и далее совершенствовать по всем направлениям", - пояснил он.