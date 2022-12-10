Москва и Анкара обсудили освобождение российского зерна

10 дек. 10:16

Как сообщили сегодня в МИД Турции, в Стамбуле прошли переговоры замглавы МИД России Сергея Вершинина и его турецкого коллеги Седата Энала по широкому кругу вопросов, центральным среди которых стало обеспечение беспрепятственного выхода российской сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.

"Восьмого-девятого декабря 2022 года в Стамбуле состоялись политические консультации между Турцией и Российской Федерацией – между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Седатом Эналом и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым", - уточнили в МИД Турции.

Вершинин и Энал обсуждали двусторонние отношения, ситуации на Украине, в Сирии, Ливии, в целом на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье, вопросы реформы ООН и реализации механизма ООН по трансграничной гуманитарной помощи.

Говоря о реализации Стамбульского соглашения по зерну, дипломаты подчеркнули важность его исполнения в дальнейшем для облегчения российского зернового экспорта и экспорта удобрений.