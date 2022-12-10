В Кремле назвали ДСНВ последним "живым документом" у РФ и США        

10 дек. 6:32

Россия и США предстоит договариваться по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До 2026 года в любом случае нужно будет с американцами как-то договариваться, потому что это единственный более менее живой документ, который остался. Сейчас пока процесс консультаций в силу известных трудностей и проблем, которые не урегулированы, он пока сдвигается вправо", - сказал он в интервью "Известиям".

Представитель Кремля подчеркнул, что стороны пока не могут похвастаться какими-то успехами в данном вопросе. "В целом с американцами сейчас диалог весьма проблематичен, не по нашей вине", - уточнил Песков.

Он также акцентировал внимание на том, что в дальнейшем Россию и США "ждет большая работа, поскольку данный договор чрезвычайно важен для архитектуры безопасности и стабильности всего мира".

Напомним, СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. В начале 2021 года РФ и США договорились о продлении действия СНВ-3. Соглашение вступило в силу в феврале. В существующем виде без каких-либо изменений или дополнений оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.