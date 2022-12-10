Театр из Новосибирска покажет жителям Армении спектакль по рассказу Татьяны Толстой

10 дек. 8:48

Новосибирский драматический театр "Старый дом" покажет в Ереване спектакль по рассказу Татьяны Толстой "Петерс". Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В "Старом доме" рассказали, что осенью 2023 коллектив отправится на гастроли в Армению, куда их официально пригласили для участия в международном фестивале "Камерный спектакль по рассказу Татьяны Толстой получил приглашение на театральный фестиваль High Fest в Ереване, где будут представлены лучшие спектакли из разных стран мира", - поведали в театре.

Постановка спектакля осуществлялась главным режиссером театра Андреем Прикотенко.

Спектакль вошел в число самых заметных премьер России по версии экспертного совета Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", передает ТАСС.