Атырау может обзавестись ботаническим садом 

10 дек. 4:45

В Атырауской области может появиться ботанический сад с целью улучшения экологической обстановки. С такой идеей выступил глава региона Серик Шапкенов, пишет МИА "Казинформ".

Он отметил, что ботанический сад, который будет разбит в целях улучшения экологической обстановки, должен стать научно-прикладным центром.

"Вопрос экологии - один из самых важных для нас. В связи с этим, я предлагаю создать у нас ботанический сад, который станет одновременно научным центром по улучшению экологической обстановки в регионе. Почему бы нам не заняться растениеводством, применяя научные разработки? Для этого необходимо улучшить лабораторное оснащение департамента экологии. Мы готовы выделить средства из местного бюджета для приобретения современного оборудования", - сказал аким.