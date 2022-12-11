Азербайджанский чай: история и традиции

История азербайджанского чая ведет отсчет с конца XIX века, однако с чаем в Азербайджане познакомились намного раньше - его привозили из Китая. Чайные листья в субтропиках тогдашней Российской империи начал выращивать энтузиаст и землевладелец Михаил Новоселов.

Впервые чайные кусты в Ленкоранском районе в качестве эксперимента он вырастил в 1896 году, а к 1900 году там уже появились первые небольшие плантации. В 1912 году Новоселов изложил свой опыт по выращиванию чая и других субтропических культур в статье для журнала "Русские субтропики".

В 1928-1929 годах в Ленкоранской и Закатальской зонах были вновь посажены саженцы чая, так как дореволюционные плантации погибли в 1920 году. В 1934 году к посеву в Ленкорани приступил первый колхоз. Затем его выращиванием занялись еще десять хозяйств в Ленкорани, пять - в Астаре, а спустя два года - все коллективные хозяйства Ленкоранского и Астаринского районов, а также соседнего Масаллинского района. В 1937 году на только что построенной Ленкоранской фабрике были выпущены первые пачки азербайджанского чая.

В послевоенные годы технология выработки чайной продукции продолжала совершенствоваться, большим успехом стал выпуск в 1947 году первых партий высокосортных чаев "Букет Азербайджана" и "Экстра". Азербайджанский чай поставлялся в страны Европы и Азии, получал золотые медали на международных ярмарках в Лейпциге (1981) и Пловдиве (1986). Продукция Бакинской чаеразвесочной фабрики дважды была отмечена дипломом первой степени на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. В XXI веке чайная промышленность в Азербайджане продолжает развиваться, продукция покоряет новые зарубежные рынки.

Чай, как известно, ценен специфическим приятным вкусом, цветом и ароматом. Его любят везде, в разных странах считают национальным напитком. Чай утоляет жажду и снимает усталость, спасает от холода и зноя, скрепляет дружбу и сближает незнакомых людей. А еще его называют "аптекой в стакане". В одной чашке крепкого чая содержится примерно столько же кофеина, сколько в таблетке от головной боли. Он положительно действует не только на нервную, но и на мышечную систему, повышает работоспособность, стимулирует сердечную деятельность, помогает при простуде.

В Азербайджане чай - это и начало всех начал, и середина, и окончание любых событий. Его заваривают очень крепким, часто добавляют травы (мяту, чабрец) или специи (корицу, кардамон, гвоздику) и пьют горячим. Особый напиток требует особой посуды, поэтому чай наливают не в обычные чашки, а в специальные стаканчики - армуды, по форме напоминающие грушу. Их название так и переводится с азербайджанского - "грушевидный". В верхней части стакана чай быстро остывает и не обжигает, а в нижней остается горячим - такая функциональность позволяет надолго сохранять оптимальную температуру чая.

В отличие от иранской и среднеазиатской чайной - чайханы, в азербайджанской не едят. Там подают только чай, а к нему - дольки лимона и различные десерты. Чаще всего это финики, ляб-ляби - ассорти из разных видов орехов и сухофруктов, множество сортов варенья: из айвы, белой черешни, кизила, вишни, клубники, ежевики, лепестков розы. Сахар добавлять в напиток не принято, считается, что он портит вкус по-настоящему хорошего чая, зато отдельно подается специальный крепкий кусковой сахар.

Особенно уважают в Азербайджане чай из самовара - за неповторимый вкус и аромат. В Ленкорани даже поставили памятник самовару и стакану-армуды, а также проводят фестиваль чая.

Недавно азербайджанский чай пополнил Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Такое решение было принято на 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проходившей в Рабате с 28 ноября по 3 декабря. Совместная заявка "Чайная культура: символ самобытности, гостеприимства и социального взаимодействия" была представлена Азербайджаном и Турцией.