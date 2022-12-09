Вице-премьер Грузии призвала Саакашвили прекратить членовредительство

9 дек. 23:25

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начнет поправляться сразу после того, как откажется от членовредительства, заявила вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани.

"Я очень надеюсь, что состояние здоровья быстро улучшится, если он прекратит процесс членовредительства и возобновит нормальный режим питания", - цитирует ее Sputnik Грузия.

Политик призвала осужденного перестать действовать в ущерб себе, так как все госорганы хотели бы, чтобы ему стало лучше, однако для этого не хватает его желания и ответственного отношения к своему здоровью.

Цулукиани уверена, что если Саакашвили прислушается к этим рекомендациям, то "он будет здоров еще долго", а после отбывания наказания он "сможет заниматься чем угодно".

Напомним, ранее медицинский директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе сообщил, что бывший президент принимают пищу не каждый день и очень избирательно. Отмечалось также, что Саакашвили не выполняет предписания врачей.