Фьючерсы на железную руду растут

Постепенное ослабление коронавирусных ограничений в Китае обеспечивает восстановление находящейся под давлением экономики. Эксперты прогнозируют возобновление спроса на сталь, которое повлечет за собой увеличение спроса на сырье для ее изготовления- железную руду. Аналитики и трейдеры уверены, что отказ от ряда ограничений - шаг в правильном направлении. Позитивное влияние принятого решение уже ощущается на стоимости фьючерсов на железную руду, которая начала расти, пишет Metal Miner.

Цены на рудные фьючерсы начали укрепляться в понедельник, когда несколько китайских городов ослабили ковидные ограничения. City Group уверен, что постепенное открытие экономики приведет к росту цен до $150 за тонну к июню 2023 года. В ноябре стоимость руды значительно выросла, в результате чего City Group обновил прогноз для главного экспортного товара Австралии, ожидая, что в ближайший квартал его стоимость составит $120 вместо ранее указанных $110. Если Китай инициирует еще большее ослабление, цены на руду в следующие 3-6 месяцев могут подняться и до $150 за тонну.

Индия выигрывает от китайских инициатив

Внезапное решение Китая - хорошая новость для Индии. В прошлом месяце страна отменила действие экспортных пошлин на железорудное сырье (окатыши и агломерат), содержащее менее 58% железа. В мае Индия ввела экспортные пошлины на все виды железной руды от 15 до 50%, что, без сомнения, повлияло на стоимость железорудных фьючерсов. С тех пор стоимость стали на внутреннем рынке падает.

Китай наращивает объемы закупок индийской руды низкого качества с отгрузкой в ближайшие недели. Китайские производители стали заинтересованы в более дешевом сырье на фоне падения прибыли.

Как сообщает The Hindu Businessline, трейдеры собираются возобновить закупки индийского сырья спустя полгода после прекращения торговли. Ряд трейдеров уверены, что фьючерсы на железную руду будут дорожать в связи с ростом спроса на сорта низкого качества, окатыши и брикеты со стороны производителей, стремящихся снизить расходы.

Ценовой разрыв влияет на стоимость железной руды

Китайские сталелитейные предприятия уже увеличивают долю железной руды более низких сортов. Их основная задача - снизить затраты на производство, что, в свою очередь, ведет к росту цен на более дешевое сырье. Сегодня разрыв между богатой рудой и низкими сортами менее $ 40 за тонну, хотя в марте он составлял $90. Это самый низкий показатель с апреля 2021 года.

Решение индийского правительство отказаться от экспортных пошлин было принято на фоне снижения экспорта стали на 66% - это самый высокий показатель за весь финансовый год. По мере роста стоимости фьючерсов эксперты продолжают внимательно следить за азиатскими рынками.