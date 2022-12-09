Минпромторг пока не запретит ввоз в Россию "безальтернативной" парфюмерии и косметики

9 дек. 22:49

Власти России пока не собираются запрещать поставки продукции и поднимать пошлины на товары, по которым полное удовлетворение спроса пока не возможно, заявили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Введение полного запрета на поставки парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым ассортимент отечественных брендов не в полной мере может удовлетворить запросы потребителей (парфюмерия, декоративная косметика), пока не планируется", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сегодня было опубликовано постановление правительства РФ о введении пошлин в 35% на некоторые товары из недружественных стран, в том числе шампуни, дезодоранты, чистки зубов и бритья, благовония и т.д.