Крупнейшее подземное хранилище газа увеличат почти в три раза в Узбекистане

9 дек. 22:28

Российская компания "Нефтегазинвест" и узбекская "Форус" воплощают в жизнь совместный проект по расширению емкости крупнейшего в Узбекистане подземного хранилища газа "Газли", такое сообщение распространила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

По словам главы ведомства, вице-премьера Журабека Мирзамахмудова, в данный момент ведется бурение.

"В следующем году объем ПХГ будет увеличен до 4,5 млрд куб. м и в дальнейшем постепенно до 8 млрд куб. м. Это будет сделано через 2-3 года", - отметил он.

В пресс-службе добавили, что газ закачивается в природные подземные резервуары на глубину от 400 до 2 тыс м с помощью компрессоров.