Товарооборот России и Ирана может вырасти в 10 раз

9 дек. 21:59

Товарооборот между Россией и Ираном достиг порядка $10 млрд, и есть потенциал для его десятикратного увеличения, об этом заявил директор Центра экономических исследований Евразии в Тегеране Мехди Азадвари во время Международного экономического форума "Южные ворота России" во Владикавказе.

"Директор Центра экономических исследований Евразии в г. Тегеране Исламской Республики Иран Мехди Азадвари сообщил, что товарооборот РФ и Ирана на сегодняшний день составляет порядка $10 млрд. Есть резервы его увеличения в 10-кратном размере", - пояснили в пресс-службе Минэкономразвития Северной Осетии.

По его мнению, помочь увеличить товарооборот могут взаимовыгодные планы в промышленности и других областях.

Эксперт также предложил открыть совместный торгово-экономический дом в Северной Осетии и в Иране.