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США вводят санкции против ВКС России

США вводят санкции против ВКС России

Вашингтон установит санкции против трех российских структур, подозреваемых властями США в поставках иранских БПЛА, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Сегодня мы объявляем введение санкций против трех российских структур, которые причастны к передаче иранских беспилотников России для использования на Украине", - цитирует его РИА Новости.

По словам представителя администрации американского президента, в "черный" список попали ВКС РФ и 924-й Центр беспилотной авиации.

В Минфине США заявили, что новые рестрикции распространяются на командование Военно-транспортной авиации РФ.

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