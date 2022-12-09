США вводят санкции против ВКС России

9 дек. 21:51

Вашингтон установит санкции против трех российских структур, подозреваемых властями США в поставках иранских БПЛА, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Сегодня мы объявляем введение санкций против трех российских структур, которые причастны к передаче иранских беспилотников России для использования на Украине", - цитирует его РИА Новости.

По словам представителя администрации американского президента, в "черный" список попали ВКС РФ и 924-й Центр беспилотной авиации.

В Минфине США заявили, что новые рестрикции распространяются на командование Военно-транспортной авиации РФ.