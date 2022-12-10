Нефть подешевела на 10% за неделю 

Цены на нефть, очевидно, зафиксируют значительные недельные потери. Случайные рыночные колебания сводят на нет все годовые достижения бенчмарков Brent и WTI. Как сообщает Bloomberg, совокупные недельные потери нефтяных бенчмарков могут преодолеть порог в 10%, если вчерашние торги сохранят недельную тенденцию, в рамках которой опасения по поводу спроса перевешивают ожидания в связи с ослаблением в Китае коронавирусных ограничений.

Как отмечает Oil Price, хотя согласованный G7 ценовой потолок для российской нефти, вступивший в силу 5 декабря, представляет собой бычий тренд, трейдеры подсчитали, что незамедлительного эффекта на физическом рынке нефти ожидать не стоит, и вместо закупок начали распродавать свои позиции.

Всё может измениться, как только ситуация вокруг ценового потолка стабилизируется, поскольку может возникнуть угроза перебоев в поставках.

Тревожные сигналы уже есть: новые турецкие правила подтверждения страховки заблокировали 20 млн казахстанской нефти в турецких проливах. Одновременно с этим трейдеры бьют тревогу в связи с путаницей на физическом рынке нефти, где грузы никогда не торговались по фиксированным ценам.

Тем временем опасения приближающейся глобальной рецессии усиливают медвежий тренд среди трейдеров, что отражается на ценах.

”Нефть дешевеет на фоне более широких опасений в связи с рецессией и ужесточением денежно-кредитной политики по всему миру, - говорит Вишну Варатан, глава отдела азиатской экономики в Mizuho Bank. - Учитывая проблемы, с которыми сталкивается монетарная политика, порог ужесточений в мировой экономике еще не пройден”.

Медвежьи тренды настолько сильны, что даже новости о поломке на сети нефтепроводов в Канаде и США ”Кистоун” и последующем закрытии трубопровода не оказали значительного влияния на нефтяные цены.

”Кажется, скоро мы увидим заголовки, сообщающие о том, что ”Кистоун” вновь заработал, причем раньше, чем ожидалось”, - утверждает Боб Яугер, глава отдела энергетических фьючерсов в Mizuho.