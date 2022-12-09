Кабмин РФ ввел пошлины 35% на шампуни и некоторое оружие из недружественных стран

9 дек. 20:59

Ввозные пошлины в размере 35% вводятся в России на ряд товаров, изготовленных в недружественных странах. Такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В числе этих товаров - шампуни, средства для чистки зубов, бритья, дезодоранты, средства для ароматизации помещений, в том числе благовония, моющие и чистящие средства.

Что касается оружия, то повышенные ставки распространяются на одноствольное гладкоствольное, комбинированное оружие с гладкими и нарезными стволами, охотничьи винтовки, ракетницы, пистолеты для стрельбы холостыми патронами, а также боеприпасы для него.

Пошлины будут действовать по 31 декабря 2023 года.