Турция стала лидером по закупкам российской пшеницы в июле-ноябре

9 дек. 20:48

Турция заняла первое место по импорту российской пшеницы в июле-ноябре 2022 года - его объем составил 3,6 млн т. Об этом рассказал руководитель аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский на бизнес-конференции "Агрохолдинги-2022", организованной журналом "Агроинвестор" в Москве.

Уточняется, что показатель почти не изменился относительно соответствующего периода минувшего года, передает "Интерфакс".

Годом ранее лидером стал Иран с 3,7 млн т пшеницы, в этом году Исламская Республика заняла третье место с 1,7 млн т. На второй строчке оказался Египет, импортировавший 3,1 млн т, что на 12% больше, чем год назад.