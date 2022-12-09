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Ученые разгадали болеутоляющую тайну зеленого цвета 

Ученые разгадали болеутоляющую тайну зеленого цвета 

Группа исследователей из Университета Фудань выяснила, почему зеленый свет помогает уменьшить боль. 
Ранее учеными было доказано, что зеленый свет снижает уровень боли у людей с такими заболеваниями, как артрит, мигрень и фибромиалгия, но причины этого остались загадкой. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи провели ряд экспериментов с мышами. 
Исследователи изучили у мышей все части системы зрения, которые участвуют в получении и обработке света, попеременно отключая их, а впоследствии проверяя, как это влияет на ощущение боли. 
В результате было обнаружено, что зеленый свет приводил к большей передаче сигналов гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая снижает активность самых разных нейронов, в том числе связанных с чувством страха или тревоги.

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