Ученые разгадали болеутоляющую тайну зеленого цвета 

9 дек. 20:45

Группа исследователей из Университета Фудань выяснила, почему зеленый свет помогает уменьшить боль.

Ранее учеными было доказано, что зеленый свет снижает уровень боли у людей с такими заболеваниями, как артрит, мигрень и фибромиалгия, но причины этого остались загадкой. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи провели ряд экспериментов с мышами.

Исследователи изучили у мышей все части системы зрения, которые участвуют в получении и обработке света, попеременно отключая их, а впоследствии проверяя, как это влияет на ощущение боли.

В результате было обнаружено, что зеленый свет приводил к большей передаче сигналов гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая снижает активность самых разных нейронов, в том числе связанных с чувством страха или тревоги.