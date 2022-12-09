Специалисты группы «Россети Северный Кавказ» устранили около 800 обрывов линий электропередачи (ЛЭП) в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба организации.
Уточняется, что восстановительные работы связаны с ликвидацией последствий стихии в регионе.
Работы продолжаются круглосуточно. Количество бригад увеличено до 138 человек, задействовано 58 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что из-за порывистого ветра до 15 м/с, снегопада, сильных гололедно-изморозевых отложений фиксировалась высокая скорость гололедообразования на линиях электропередачи. Нагрузка на опоры и провода под весом снега и льда, а также под воздействием сильных порывов ветра кратно превышала допустимые нормативы, что приводило к технологическим нарушениям на энергообъектах.
В Кабардино-Балкарии продолжают устранять последствия ледяного ливня
Специалисты группы «Россети Северный Кавказ» устранили около 800 обрывов линий электропередачи (ЛЭП) в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба организации.