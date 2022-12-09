Что Дубай выиграл от ЧМ-22 в Катаре

Принимающий Чемпионат мира по футболу Катар не единственный, кто выигрывает от притока футбольных фанатов в регион. Его сосед -- ОАЭ - привлекает туристов и бизнесменов на свои берега, при этом не потратив огромных денег на проведение международного турнира. Middle East Eye пишет, что аэропорты ОАЭ кишат болельщиками, которые либо спешат попасть на один из 120 ежедневных рейсов в Доху, либо уже вернулись с матча.

Дубай особенно выигрывает от притока туристов в регион. Отели и рестораны установили гигантские экраны, чтобы фанаты могли смотреть матчи. Рядом с ”Дубай моллом” в тени Бурдж-Халифы компания-производитель спортивной одежды Adidas устроила интерактив для болельщиков. Для тех, кто предпочитает свежий декабрьский воздух, рестораны Palm и Festival City резервируют столики возле больших телевизионных экранов.

Всего два года назад такое казалось немыслимым. В 2017 году ОАЭ присоединились к Саудовской Аравии, Бахрейну и Египту, объявив блокаду соседней стране в связи с обвинениями в терроризме и близких связях с Ираном. Доха отвергла все обвинения и заявила, что бойкот - попытка лишить страну независимости. В результате эмбарго Катар понес серьезные финансовые убытки, потеряв около $430 млрд, а ограничения на поездки разделили семьи, связанные многовековой историей. Блокада продолжалась более трех лет до января 2021 года, когда Эр-Рияд при посредничестве Кувейта и США пошел на соглашение, разрешившее конфликт.

Андреас Криг, доцент кафедры оборонных исследований в Королевском колледже Лондона, говорит, что на пике кризиса любое выражение поддержки Катару рассматривалось в ОАЭ как преступление. Если бы блокада продолжалась, крайне маловероятно, что Эмираты признали бы Чемпионат мира. Ни о каких регулярных рейсах из Дубая не шло бы и речи.

Футбольный чемпионат - яркий пример того, какими взаимовыгодными могут быть близкие отношения стран Персидского залива. По словам Крига, экономика Дубая получает невероятную прибыль, благодаря турниру, при этом затраты города минимальны. ”Все финансовое бремя на катарцах. Они потратили миллиарды, а вот Дубай наслаждается плодами, не приложив особых усилий”, - объясняет эксперт.

Ежедневные рекорды

Дубайский бизнесмен рассказал Middle East Eye, что вместе с прошлогодней всемирной выставкой нынешний чемпионат приближает Дубай к заявленной цели привлечения 25 млн туристов к 2025 году. Он уверен, что загруженность его компании по обмену валюты увеличится, как и заполняемость его апартаментов. ”Доходы начали расти за неделю до Чемпионата. Количество транзакций в наших отделениях сразу же увеличилось почти на 25%”, - рассказал бизнесмен на условиях анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии иностранным СМИ. Его ресторанный бизнес тоже процветает. По его словам, рост прибыли происходит полностью за счет жителей ОАЭ. Его персонал готовится к увеличению количества посетителей по мере приближения финальных матчей. ”Чем ближе самые главные матчи, там чаше мы устанавливаем ежедневные рекорды”, - говорит бизнесмен.

Доха тоже извлекает выгоду из нормализации отношений. Несмотря на вложенные миллиарды долларов инвестиций и десять лет подготовки, богатая газом страна не смогла бы без ОАЭ разместить миллионы болельщиков, наводнивших Катар. ОАЭ, пользуясь статусом туристического направления и своей близостью к Дохе, помогает и себе, и соседнему государству. Лоукостер FlyDubai осуществляет 48 рейсов в Доху по $250 за эконом-класс и по $1000 за бизнесс-класс. Длительность рейса - 70 минут.

Du, один из трех мобильных операторов в ОАЭ, предлагает акционный роуминг специально для болельщиков, направляющихся в Катар. Сетевые магазины спортивной одежды и инвентаря в ”Дубай молле” и в Молле Эмиратов поставили экраны, на которых в том числе демонстрируются виды Дохи, чтобы стимулировать покупателей на приобретение товаров с символикой своей любимой команды. ”То, что Дубаю, наряду с Дохой, удалось принять футбольных фанатов со всего мира, - настоящее благословение для нашей страны”, - уверен бизнесмен.

Бум гостиничного бизнеса

Дубайские отели тоже ощущают на себе позитивное влияние Чемпионата мира. Еще за несколько месяцев до начала турнира найти жилье в Дубае было невероятно сложно. Сотни фанатов бронировали специальные дома-контейнеры, созданные специально для чемпионата. Когда катарские чиновники отказались от требования к болельщикам оставаться не менее двух суток в стране, многие сразу же решили отправиться в более гламурный Дубай. По прогнозам Спортивного совета Дубая, более миллиона туристов побывают в городе в течение месяца, пока будет продолжаться мундиаль.

Яман, который встречает гостей в отеле Crowne Plaza на шоссе Шейха Заида, рассказал корреспонденту Middle East Eye, что Чемпионат мира создал идеальные условия для роста заполняемости отелей города. ”Сейчас у нас высокой сезон, приближается конец года, в Катаре Чемпионат мира. Любой из этих факторов ведет к увеличению цены, а тут все три сразу”, - объясняет Яман.

Гости отеля заметили всплески цен. Иногда за день стоимость за одну ночь может увеличиться с 70 до $150. Другие сотрудники отеля отмечают наплыв гостей из Мексики, чья сборная не смогла продвинуться дальше группового этапа. По мнению Ямана, ажиотаж будет нарастать по мере приближения финального матча 16 декабря. ”Столпотворения не избежать. Через холл пробраться будет невозможно”.