В Карасунском округе Краснодара произошла авария на сетях теплоснабжения, в результате которой без тепла осталось три многоэтажных дома.
Уточняется, что на улице Гидростроителей прорвало подземный трубопровод.
В настоящее время на месте проводятся восстановительные работы. Временно пришлось отключить от отопления три многоквартирных дома.
Авария заморозила три многоэтажки в Краснодаре
В Карасунском округе Краснодара произошла авария на сетях теплоснабжения, в результате которой без тепла осталось три многоэтажных дома.
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