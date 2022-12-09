Авария заморозила три многоэтажки в Краснодаре

9 дек. 21:05

В Карасунском округе Краснодара произошла авария на сетях теплоснабжения, в результате которой без тепла осталось три многоэтажных дома.

Уточняется, что на улице Гидростроителей прорвало подземный трубопровод.

В настоящее время на месте проводятся восстановительные работы. Временно пришлось отключить от отопления три многоквартирных дома.