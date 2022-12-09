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Авария заморозила три многоэтажки в Краснодаре

Авария заморозила три многоэтажки в Краснодаре

В Карасунском округе Краснодара произошла авария на сетях теплоснабжения, в результате которой без тепла осталось три многоэтажных дома. 
Уточняется, что на улице Гидростроителей прорвало подземный трубопровод. 
В настоящее время на месте проводятся восстановительные работы. Временно пришлось отключить от отопления три многоквартирных дома.

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