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На Ставрополье растет доля сортировки твердых коммунальных отходов

На Ставрополье растет доля сортировки твердых коммунальных отходов

Ставропольский край вдвое превысил целевой показатель по сортировке твердых коммунальных отходов, информирует краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Сообщается, что по итогам 2022 года в регионе было обработано 93% отходов. «В 2022 году доля обработанных на мусоросортировочных предприятиях края твердых коммунальных отходов составила 93%. Это более чем вдвое превышает целевой показатель регионального проекта „Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами“, реализуемого в рамках нацпроекта „Экология“ (42,5%)», - приводит сообщение ТАСС.

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