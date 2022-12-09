На Ставрополье растет доля сортировки твердых коммунальных отходов

9 дек. 23:05

Ставропольский край вдвое превысил целевой показатель по сортировке твердых коммунальных отходов, информирует краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Сообщается, что по итогам 2022 года в регионе было обработано 93% отходов. «В 2022 году доля обработанных на мусоросортировочных предприятиях края твердых коммунальных отходов составила 93%. Это более чем вдвое превышает целевой показатель регионального проекта „Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами“, реализуемого в рамках нацпроекта „Экология“ (42,5%)», - приводит сообщение ТАСС.