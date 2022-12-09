Автопарк Северной Осетии укрепился новыми автобусами

9 дек. 22:45

В Северной Осетии началось масштабное обновление автобусного парка: в республику поступили 60 автобусов российского и китайского производства, приобретенных в лизинг. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии

«По поручению главы республики Сергея Меняло комитетом по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО – Алания совместно с АО „Автоколонна 1210“ через „Сбербанк лизинг“ приобретены 67 автобусов, из которых 40 автобусов „Вектор Next“ для работы на 21 межмуниципальном маршруте, а также 27 автобусов Higer китайского производства, которые будут эксплуатироваться на 15 межрегиональных маршрутах и 2 для туристических перевозок», - говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы представлены в пяти моделях – от 12- до 50-местных, оснащены всем необходимым оборудованием, системой кондиционирования, багажными отделениями, ремнями безопасности.