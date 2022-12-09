Руководство Дагестана по-новому поддержит легкую промышленность

9 дек. 19:59

Власти Дагестана разработают новые меры поддержки легкой промышленности, такое поручение дал председатель республиканского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании.

Представить предложения должен будет Минпромторг РД.

Абдулмуслимов также заявил, что в Дагестане нужно наращивать объемы консервной промышленности.

"Речь идет о переработке продукции плодов, овощей. Мы уже научились заниматься рыбным промыслом, мы возродили рыбопромысловый флот, но опять-таки вся килька уходит за пределы", - посетовал он.