РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Руководство Дагестана по-новому поддержит легкую промышленность

Руководство Дагестана по-новому поддержит легкую промышленность

Власти Дагестана разработают новые меры поддержки легкой промышленности, такое поручение дал председатель республиканского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании.

Представить предложения должен будет Минпромторг РД.

Абдулмуслимов также заявил, что в Дагестане нужно наращивать объемы консервной промышленности.

"Речь идет о переработке продукции плодов, овощей. Мы уже научились заниматься рыбным промыслом, мы возродили рыбопромысловый флот, но опять-таки вся килька уходит за пределы", - посетовал он.

680 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version