В Госдуме задумались о возможности возобновления авиасообщение с Грузией

9 дек. 21:25

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил о появлении возможности возобновления прямых рейсов между Россией и Грузией. Также, по его словам, стоит отменить визовый режим.

«Это (вопросы возобновления рейсов и отмены виз – прим.ред.), в том числе, обсуждалось на этом форуме, обсуждается это и на парламентском уровне. Мы постоянно думаем об этом, когда разговариваем с разными структурами исполнительной власти, администрацией президента, Минтрансом», - сказал он в ходе выступления на форуме «Российско-грузинские отношения: перспективы их развития».