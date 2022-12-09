Жителей Ставрополя ожидают три ярмарки выходного дня 

9 дек. 19:50

В субботу и воскресенье в Ставрополе на трех площадках пройдут ярмарки выходного дня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, 10 декабря ярмарки "Покупай ставропольское" будут организованы на улицах Васильева, 35/1 и Ленина, 74/17. 11 декабря торговая площадка откроется на улице Серова, 466.

Ярмарки будут работать с 8:00 до 16:00. На них традиционно будут торговать местной продукцией. Производители привезут сезонные овощи и фрукты, варенья и соленья, копченые деликатесы, мед, выпечку и бакалею.