Северная Осетия отказалась от массовых гуляний на Новый год 

9 дек. 21:15

Власти Северной Осетии отменили в регионе массовые мероприятия, посвященные Новому году, информирует пресс-служба главы и правительства республики по итогам заседания республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«Массовых гуляний и концертов в новогодние праздники не планируется. Во Владикавказе и районах республики будут установлены елки, иллюминация, организованы места для культурного отдыха. Для детей проведут различные новогодние мероприятия в учреждениях образования и культуры», - говорится в сообщении.