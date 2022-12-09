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Северная Осетия отказалась от массовых гуляний на Новый год 

Северная Осетия отказалась от массовых гуляний на Новый год 

Власти Северной Осетии отменили в регионе массовые мероприятия, посвященные Новому году, информирует пресс-служба главы и правительства республики по итогам заседания республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. 
«Массовых гуляний и концертов в новогодние праздники не планируется. Во Владикавказе и районах республики будут установлены елки, иллюминация, организованы места для культурного отдыха. Для детей проведут различные новогодние мероприятия в учреждениях образования и культуры», - говорится в сообщении.

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