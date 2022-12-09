Рыбодобытчики Дагестана наращивают лов кильки 

9 дек. 22:05

Рыбодобытчики в Дагестане с начала 2022 года выловили 24 385 тонн рыбы, основную часть улова составляет килька, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства.

«В Дагестане с начала года выловлено 24 385 тонн рыбы. Кильки добыли около 20 тысяч тонн. Добычу осуществляют 15 судов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что за аналогичный период 2021 года было выловлено чуть больше – 27 199 тонн рыбы, но снижение показателей связано не с уменьшением добычи рыбы, а с тем, что некоторые добытчики зарегистрировали свою деятельность в другом территориальном управлении.

«Тенденция к увеличению добычи рыбы на территории Волжско-Каспийского бассейна сохраняется», - акцентировали внимание в ведомстве.