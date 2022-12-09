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Золотого контрабандиста из Турции задержали в Грузии

Золотого контрабандиста из Турции задержали в Грузии

Грузинские таможенники обнаружили незадекларированные золотые изделия и деньги на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), информирует пресс-служба Службы доходов Минфина Грузии.

Сообщается, что сотрудники таможни нашли 900 граммов ювелирных изделий из золота в ходе осмотра грузового автомобиля, которым управлял гражданин Турции.

«Общая таможенная стоимость золотых изделий составляет 72,1 тысячи лари (26,8 тысячи долларов)», - приводит сообщение  Sputnik Грузия.

Уточняется, что материалы дела направлены в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования.

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