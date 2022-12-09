В Ставрополе стартуют елочные базары

9 дек. 20:05

В Ставрополе 15 декабря откроются 16 елочных базаров, торговые площадки будут работать круглосуточно, информирует пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что число точек продажи елей в городе сокращается второй год подряд: год назад в городе работало около 20 площадок, а перед началом 2021 года – более 40.

«Убрали адреса, по которым размещение создавало неудобства горожанам и затрудняло автодвижение. Также предъявляем новые требования к внешнему виду продавцов и праздничному оформлению точек», - говорится в сообщении.