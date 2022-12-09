ЦИК России и Элла Памфилова попали под новые санкции США

9 дек. 18:46

США ввели санкции против более 40 физических и юридических лиц из девяти стран, в том числе РФ, которые, по мнению американского руководства, "причастны к коррупции и нарушениям прав человека". Такое заявление распространил сегодня Минфин США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в связи с Международным днем борьбы с коррупцией и Днем прав человека вводит санкции против более чем 40 физических и юридических лиц, связанных с коррупцией или нарушениями прав человека в девяти странах", - сказано в сообщении.

В "черный" список вошли представители РФ, Гватемалы, Гвинеи, Ирана, Северной Кореи, Мали, Китая, Сальвадора и Филиппин.

Санкции введены, в частности, против российского Центризбиркома и 15 членов, включая председателя Эллу Памфилову.