Помощник главы Госдепа и глава МИД Армении провели телефонный разговор

9 дек. 18:35

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обменялись мнениями по поводу послевоенного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

В ходе беседы была отмечена готовность США содействовать мирному процессу на Южном Кавказе.

Мирзоян и Донфрид коснулись и процесса демаркации госграниц между Арменией и Азербайджаном, разблокирования транспортной инфраструктуры в регионе.