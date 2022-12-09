Ученики Цискаридзе представят «Щелкунчика» в Кремле

9 дек. 18:15

Исполняющий обязанности ректора Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе впервые представит в Москве балет "Щелкунчик" П. И. Чайковского в исполнении учеников академии, спектакль в постановке Василия Вайнонена состоится в Государственном Кремлевском дворце, выступления пройдут 20 и 21 декабря.

"С конца 1980-х годов этот спектакль исполняется и артистами Мариинского театра, и учащимися школы (Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой - прим. ТАСС), но ставился он изначально для школы", - сказал Цискаридзе на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, в данном спектакле принимает участие вся школа, от первого до выпускного класса. "Главных героев в этом году будут танцевать лауреаты последнего Московского конкурса (Московского международного конкурса артистов балета - прим. ТАСС) Мария Кошкарева и Лука Добыш", - добавил он.