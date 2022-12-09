Лавины нависли над семью областями Узбекистана

9 дек. 18:07

В семи областях Узбекистана объявлена лавинная опасность, предупреждает Узгидромет.

Уточняется, что лавинная опасность была объявлена в связи с ожидаемыми осадками и значительными изменениями температуры воздуха с 10 по 14 декабря в горных районах республики.

Среди этих регионов: Кашкадарьинская область: в Китабском, Шахрисабзском, Камашинском и Дехканабадском районах, Сурхандарьинская область: в Кумкурганском, Сарыасийском, Узунском и Байсунском районах, Самаркандская область: в Кушрабадском, Нурабадском, Самаркандском, Ургутском, Булунгурском районах, Джизакская область: в Зааминском и Бахмальском районах, Ташкентская область: в Ахангаранском, Бостанлыкском районах, в урочище Чимган Чаткальской горной системы, Наманганская область: в Папском районе, Ферганская область: в Сохском и Ферганском районах.

"Просим граждан, проживающих в горной местности, а также отдыхающих и водителей, двигающихся по горным районам, принят меры предосторожности", - говорится в сообщении погодного ведомства.