ЧМ-2022: на финишной прямой

Чуть менее чем через час с матча сборных Хорватии и Бразилии на стадионе "Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян) стартует четвертьфинальная стадия чемпионата мира по футболу 2022. Борьбу за титул продолжают восемь команд. Помимо хорватов и бразильцев, в 1/4 финала сыграют Англия, Аргентина, Марокко, Нидерланды, Португалия и Франция.

Четыре из восьми этих сборных в свое время становились чемпионами мира. Это Англия, Аргентина, Бразилия и Франция. Нидерланды трижды выходили в финалы мировых первенств, но ни разу не смогли победить. Хорваты играли в главном матче турнира лишь раз, на чемпионате мира в России, и уступили Франции. Для Португалии лучший результат по-прежнему – третье место в далеком 1966 году. Марокко сумело выйти в 1/4 финала чемпионата мира впервые в своей истории.

Как и до начала турнира, главным фаворитом, по мнению букмекеров, по-прежнему выступает сборная Бразилии. Коэффициент на победу пятикратных чемпионов мира составляет 2.7. Хорошие шансы также у сборной Франции, чей успех оценивается в 5.00. Далее следуют сборные Англии, Аргентины и Португалии, на победу которых можно поставить за 7.00. Шансы остальных сборных значительно ниже. Коэффициент на победу Нидерландов составляет 17.0, Марокко – 30.0, Хорватии – 35.0.

При этом специалисты называют главными фаворитами Бразилию, Францию и Аргентину.

БРАЗИЛИЯ

За последние пять чемпионатов мира фаворит побеждал всего раз. В этом году у Бразилии есть все шансы подтвердить свой статус и завоевать шестой в истории чемпионский кубок. Пентакампеоны без особых проблем преодолели групповой этап, обыграв всухую команды Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0). В заключительном матче в группе было поражение от Камеруна (0:1), однако по всем статистическим параметрам бразильцы были на голову сильнее соперника. К тому же в той встрече главный тренер Тите дал отдохнуть основе и выпустил резервистов. А в 1/8 финала латиноамериканцы вновь продемонстрировали убедительную игру и без особых проблем переиграли Южную Корею (4:1).

Претензии Бразилии на титул вполне обоснованы. Яркая игра в атаке всегда была присуща бразильцам, а на турнире в Катаре к этому добавилась еще надежная игра в обороне. На данный момент подопечные Тите пропустили всего 2 гола. Камерун поразил ворота бразильцев в ничего не значащем для них с турнирной точки зрения матче, а корейцы – при счете 4:0, когда игра, по сути, была уже сделана. Кроме того, за 4 матча Бразилия позволила нанести по своим воротам всего 9 ударов. Причем Сербия и Швейцария не смогли попасть в створ ни разу.

ФРАНЦИЯ

Несмотря на уверенную победу над Австралией (4:1) в матче первого тура группового этапа, действующие чемпионы мира начали ЧМ-2022 далеко не в лучшей форме. Отчасти это связано с потерями, которые понесли трехцветные накануне мундиаля. Из-за травм турнир пропускают Нголо Канте ("Челси"), Поль Погба ("Ювентус"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Кристофер Нкунку ("Лейпциг") и обладатель золотого мяча Карим Бензема ("Реал"). А в матче с австралийцами сломался еще и Люка Эрнандес ("Бавария").

Тем не менее, даже с учетом внушительного списка травмированных французы обладают достаточно мощным составом, чтобы защитить титул. В потрясающей форме находится одна из главных звезд команды Килиан Мбаппе, который на данный момент с 5 мячами является лучшим бомбардиром турнира. В атаке также важную роль играют Оливье Жиру, побивший в матче с Польшей рекорд Тьерри Анри по голам за французскую национальную команду, и Усман Дембеле. Но ключевым игроком команды сейчас, пожалуй, является Антуанн Гризманн, который играет важнейшую роль в обороне и в построении атак.

У подопечных Дидье Дешама не так много слабых сторон, но одна из них – игра в защите. Австралия, Дания, Тунис и Польша в сумме пробили по воротам французов 9 раз, но забили при этом 4 мяча. Франция постепенно прибавляет, и это было особенно заметно по матчу 1/8 финала против Польши (3:1), но проблемы в обороне могут стать решающим фактором, который не позволит ей выиграть турнир второй раз подряд. По сути, настоящий ЧМ для нее начинается в четвертьфинале, где ее соперником станет команда Англии.

АРГЕНТИНА

После сенсационного поражения в первом туре от команды Саудовской Аравии (1:2) подопечные Лионеля Скалони собрались и одержали две победы над Мексикой (2:0) и Польшей (2:0), которые позволили им выйти с первого места в группе. На данный момент аргентинцы пропустили 3 мяча, причем 2 из них забили игроки Саудовской Аравии, нанеся по воротам "альбиселесте" всего 2 удара в створ. Случай довольно редкий.

Аргентина пока практически ничего не дает создать у своих ворот. Наряду с бразильцами команда очень надежна в обороне. За 4 матча соперники Аргентины лишь 5 раз ударили в створ ее ворот.

"Альбиселесте" показывают сейчас, пожалуй, самую скучную игру среди всех фаворитов на ЧМ в Катаре. Аргентина очень рациональна: когда надо - сыграет в атаку, а при необходимости спокойно может засушить игру. Тем не менее, на таких крупных турнирах победы зачастую одерживают именно такие команды.