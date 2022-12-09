Канада наложила санкции на главу МВД Чечни

9 дек. 17:46

Новые антироссийские санкции Канады распространяются на ЦИК РФ, МВД, ФСИН, Следственный комитет, Министерство юстиции и Федеральное агентство по делам национальностей. В частности, под ограничения попал глава МВД Чечни, передает ТАСС.

Уточняется, что персональные санкции введены в отношении сотрудников указанных ведомств различного уровня. Так, в перечне лиц, которые оказались в новом санкционном списке – глава МВД Чечни Руслан Алханов, глава управления МВД по Ростовской области Олег Агарков и глава управления МВД по Краснодарскому краю Владимир Андреев, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД Канады.

Отмечается, что гражданам и юрлицам Канады запрещены любые операции с указанными организациями и людьми.