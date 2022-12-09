Путин рассказал о ходе восстановления Крымского моста

9 дек. 17:35

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что автомобильную часть Крымского моста обещают восстановить в марте, а железнодорожную в середине лета, все будет сделано в срок.

«Обещают сделать автомобильную часть где-то в марте, правда, планировали попозже, но сказали, что к концу марта закончат, а железнодорожную часть - одну веточку обещают сделать где-то в середине лета. Правда, сначала сказали, в конце осени, потом все-таки пообещали к середине лета. Но я думаю, что летом наверняка сделают», - сказал глава государства, выразив уверенность в том, что работа ведется на высоком уровне.

Напомним, что в минувший понедельник российский лидер посетил Крымский мост, где ему доложили о ходе ремонтных работ.